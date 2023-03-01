США готовы совершенствовать свой ядерный арсенал

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге среду, 1 марта, заявил, что США будет совершенствовать свой ядерный арсенал, если Россия после приостановки участия в Договоре о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) поступит так же, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель госдепа сказал: «Если мы увидим, что Россия предпринимает шаги, требующие каких-либо изменений нашего ядерного арсенала, мы внесем необходимые коррективы. США по-прежнему готовы к конструктивному взаимодействию с Россией по контролю над вооружениями, и в частности, по Договору о стратегических наступательных вооружениях. Мы хотим работать конструктивно с Россией по этой теме, мы полагаем, что это в наших общих интересах».

Следует отметить, что Прайс подтвердил, что США по дипломатическим каналам получили от России уведомление о приостановке участия в ДСНВ.

«Могу подтвердить, что США и Россия обменялись дипломатическими нотами. В документе не было новой информации о том, какие положения ДСНВ РФ будет по-прежнему готова выполнять, а какие – нет», – сказал пресс-секретарь Госдепа.

Вашингтон, Иван Бабурин

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