Макрон объявил об окончании эпохи «французской Африки»

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время выступления перед представителями французского сообщества в Габоне в четверг, 2 марта, заявил, что эпоха «французской Африки» закончилась, – сообщают СМИ.

Президент Франции, в частности, сказал: «Нас связывает общая история здесь, в Габоне, и не будем скрывать, история «Франсафрик» (французской Африки) истекла. Париж больше не стремится оказывать влияние на внутреннюю политику Габона и наш визитпризван не обязывать кого-либо, а лишь засвидетельствовать свою дружбу и уважение стране и народу».

«Франция – нейтральный партнер для африканских стран. Мы готовы выстраивать сбалансированное партнерство в сфере климата и биоразнообразия, экономики и производства и преследовать общие цели», – подчеркнул Макрон.

Либревиль, Иван Бабурин

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