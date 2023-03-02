Блинкен призвал Лаврова прекратить СВО

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях G20 в Нью-Дели в четверг, 2 марта, заявил, что в общении с главой российского МИДа Сергеем Лавровым призвал к прекращению российской специальной военной операции и началу дипломатического диалога, – сообщают СМИ.

Рассказывая о деталях краткого разговора с Сергеем Лавровым на полях «министерской двадцатки» в Индии Блинкен сообщил журналистам: «Я сказал министру иностранных дел… закончить эту агрессивную войну, включиться в содержательную дипломатию, которая может привести к справедливому и длительному миру»

«Мы призываем Россию продлить «зерновую сделку», которая истекает 18 марта и усилить ее – и сделать это без промедлений», – заявил также шеф Госдепа США на брифинге в Нью-Дели.

Ранее сегодня в МИД РФ сообщили, что глава Госдепа США на «министерской двадцатке» в Индии попросил о контакте с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова сказал журналистам: «Они пообщались на ходу, Блинкен попросил о контакте с Лавровым. На ходу, в рамках второй сессии «двадцатки», Сергей Викторович пообщался. Никаких переговоров, встречи и так далее не было».

Нью-Дели, Иван Бабурин

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