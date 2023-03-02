Венгрия предложила создать НАТО без США

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предложил создать «европейскую НАТО», где не будет США, а также заявил, что для возможности мирного сосуществования Европа должна учитывать российскую позицию, – сообщает в четверг, 2 марта, швейцарское издание Weltwoche.

В интервью изданию Орбан сказал: «Вашингтон определяет подход ЕС к конфликту на Украине, а сама Европа потеряла идентичность в эмоциональном и интеллектуальном планах. Европейская НАТО была бы решением. Европейским странам следует быть готовыми защитить себя самостоятельно. Я предлагал это еще в 2012 году».

Также венгерский премьер отметил, что «Будапешту необходимо сейчас увеличить военные возможности страны. Только сильная национальная армия может гарантировать стране безопасность. Венгрия серьезно займется усилением национальной армии в ближайшее десятилетие, поскольку европейским странам нельзя полагаться только на США в сфере обороны».

Что касается отношения Европы к позиции России, то глава правительства Венгрии сказал швейцарскому изданию: «Русские – военная нация. Подчинение приказу сопровождает каждого русского с рождения, что культурно подкрепляется православием. Западный политик говорит, что занимается политикой для того, чтобы граждане его страны могли жить как можно свободнее. Российский политик говорит, что его работа состоит в том, чтобы сплотить свою страну. Мы должны принять эту точку зрения, потому что тогда возможно мирное сосуществование. Это также означает проявление силы. Военная нация никогда не уважает слабую страну».

Будапешт, Иван Бабурин

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