В Центре общественных связей ФСБ в четверг, 2 марта, сообщили, что в результате принятых мер пресечена вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области, – сообщают СМИ.

В сообщении ФСБ говорится: «В результате принятых мер вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области пресечена. Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар».

Москва, Иван Бабурин

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