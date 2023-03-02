Захарова: Призывы Блинкена на брифинге в Нью-Дели – «самореклама, пиар и дешевка»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг, 2 марта, заявила, что призывы госсекретаря США Энтони Блинкена на брифинге в Нью-Дели к Сергею Лаврову ничто иное как «самореклама» и «дешевка», – сообщает телеканал Россия-1.

В эфире телеканала Захарова сказала: «Это все самореклама, дешевка, непрофессиональные приемы, которые призваны закрыть эту брешь американской дипломатии. Хотят вернуться к дипломатии? Пусть возвращаются. Если занимаются саморекламой и вот таким недорогим пиаром, это возможно, правда результат будет соответствующий. … Их волнует имидж, пиар и самореклама».

«Они прекрасно понимают, что американский народ спрашивает, что американская администрация Байдена сделала на ниве двусторонних отношений и тех проблем, которые сама же и создала. Они же видят, что происходит, и что ответ России на бездумные действия США не заставляет себя ждать. И, соответственно, Блинкену американскому народу нужно что-то предъявить, а ему предъявить нечего, кроме как ловить Лаврова по коридорам», – отметила представитель российского МИДа.

Отметим, что ранее сегодня госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в столице Индии заявил, что призвал главу МИД РФ Сергея Лаврова прекратить СВО и начать дипломатический диалог, а также вернуться к исполнению ДСНВ.

Москва, Иван Бабурин

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