Представитель генсека ООН назвал теракт в Брянской области «инцидентом»

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик брифинге в четверг, 2 марта, назвал «инцидентом» теракт, совершенный украинскими неонацистами, в результате которого были убиты два человека и ранен ребенок, – сообщают СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, представитель генсека ООН сказал: «Мы видели обвинения, комментарии с обеих сторон: российской и украинской. Мы не можем проверить любые из этих данных. Между Россией и Украиной идет открытый конфликт. Мы хотели бы видеть в конце справедливый мир между двумя странами на основе международного права, Устава ООН. У меня нет конкретной информации об инциденте».

Ранее сегодня президент России Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов в Брянской области терактом. В свою очередь, в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что в результате принятых мер пресечена вылазка украинских националистов в Климовском районе Брянской области.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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