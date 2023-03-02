Встреча глав МИД стран G20 в Индии завершилась без итогового официального заявления

Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшананкар по итогам встречи глав МИД стран-членов G20 в четверг, 2 марта, заявил, что главы внешнеполитических ведомств «Большой двадцатки» не смогли согласовать формулировки, имеющие отношение к украинскому конфликту, в результате чего итоговое заявление принято не было, – сообщают СМИ.

Глава МИД Индии заявил следующее: «Учитывая поляризацию мнений об Украине, консенсуса достичь не удалось. Бывают случаи, когда у нас нет согласия между странами G20».

Вместо одобренного всеми участниками итогового заявления по итогам встречи глав МИД было выпущено резюме, составленное председательствующей с 1 декабря 2022 года Индией, в котором, в том числе, говорится, что «большинство членов G20 осудили конфликт на Украине, как негативно влияющий на мировую экономику. … Понимая, что G20 – это не площадка для решения проблем безопасности, мы признаем, что эти проблемы могут иметь серьезные последствия для мировой экономики».

Нью-Дели, Иван Бабурин

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