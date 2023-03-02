Аргентина разорвала договор с Великобританией о Мальвинских островах

Глава МИД Аргентины Сантьяго Кафьеро в ходе встречи министров иностранных дел стран G-20 в Нью-Дели в четверг, 2 марта, сообщил, о разрыве с Великобританией соглашения, касающегося вопросов ведения административно-хозяйственной деятельности в районе Мальвинских (Фолклендских) островов, – сообщают СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Сантьяго Кафьеро написал: «Аргентина сообщила о решении прекратить действие «Пакта Форадори-Данкан», заключенного в 2016 году. Я сделал это на встрече с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в ходе встречи министров иностранных дел стран «Группы двадцати» в Нью-Дели».

Нью-Дели, Иван Бабурин

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