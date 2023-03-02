Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 2 марта, заявил, что теракт в Брянской области показал что США, НАТО и ЕС поддерживают «нацистских ублюдков» и «террористическое отребье».

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Сегодняшние события показали, кого реально поддерживают в США, НАТО и ЕС. Это не «свободолюбивый народ Украины», который не желает возвращения в «москальский совок». Это просто нацистские ублюдки, террористическое отребье, которое совершает нападения на гражданских лиц, размахивая вонючей жовто-блакитной тряпкой. Пусть их теперь оправдывают в Лондоне, Париже, Берлине и Вашингтоне».

«Это ваши выкормыши, г-да Сунак, Макрон, Шольц и Байден! И наше отношение к вам теперь такое же, как к ним. Теперь ваши страны – участники террористических актов украинского режима, а вы – прямые пособники террористов», – подчеркнул зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

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