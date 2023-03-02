Медведев заявил, что передача боевых самолетов Украине станет прямым вовлечением НАТО в войну против России

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 2 марта, заявил, что если самолеты НАТО, переданные Украине, будут обслуживаться их военными на территории Польши, это будет прямое вступление в войну против России, а все лица, принимающие такие решения будут рассматриваться – как законная военная цель.

В своем Telegram-канале Медведев написал: «Западные аналитики скрепя сердце признали, что когда натовские специалисты учат укронацистов боевому применению их военной техники, это может рассматриваться как прямое вовлечение НАТО в военный конфликт на стороне украинского режима».

«Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолёты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь оборзевшей Польши (единственная возможность с учётом плачевного состояния оборонки в Малороссии), это будет прямое вступление атлантистов в войну против России со всеми вытекающими последствиями. А все лица, принимающие решения о поставках (ремонте) такой техники или средств поражения, наряду с иностранными наёмниками и военными инструкторами, должны будут рассматриваться как законная военная цель», – подчеркнул змпред российского Совбеза и добавил: «Видимо, только это и удерживает западных инфантилов от передачи самолётов и средств поражения повышенной дальности киевским наркоманам. Хотя не факт, что надолго. Уж очень велик соблазн раздавить Россию».

Москва, Иван Бабурин

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