Пентагон открестился от передачи разведданных Киеву

Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал ВВС США, Патрик Райдер на брифинге в четверг, 2 марта, заявил, что Соединенные Штаты не передают разведывательные или иные данные Украине для нанесения ударов по объектам на территории России, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Райдер сказал: «Что я могу сказать уверенно, так это то, что утверждения, будто США передают разведывательные или иные данные украинской стороне для нанесения ударов по объектам внутри территории России, являются нонсенсом. … США не находятся в состоянии войны с Россией и не ищут этой войны. Наши усилия сфокусированы исключительно на оказании поддержки Украине в ее самообороне»

Вашингтон, Иван Бабурин

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