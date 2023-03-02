Фон дер Ляйен отправится в трансатлантическое турне к Байдену и Трюдо

Глава Европейской Комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен с 6 по 10 марта совершит трансатлантическое турне с посещением Канады и США для обсуждения с лидерами стран поддержку Украины и антироссийские санкции, – сообщили в четверг, 2 марта, в Европейской комиссии и Белом доме.

В сообщении, распространенном Еврокомиссией, в частности, говорится: «Трансатлантический визит Урсулы фон дер Ляйен начнется в Оттаве (Канада), куда президент прибудет вечером 6 марта. Утром 7 марта она отправится на базу канадских вооруженных сил в Кингстоне, откуда многие канадские военнослужащие убыли в Польшу для поддержки гуманитарной помощи украинским беженцам. Там же президент встретится с премьер-министром Трюдо. Днем 8 марта президент отправится в Вашингтон, где встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме в пятницу, 10 марта».

«Президент фон дер Ляйен встретится с премьер-министром Джастином Трюдо и президентом Джо Байденом во время визита в Канаду и США для обсуждения трансатлантических отношений, торговли, стратегического отраслевого партнерства и сотрудничества в поддержку Украины», – конкретизировали в ЕК.

В свою очередь, в Белом доме заявили, что фон дер Ляйен на встрече с президентом США Джо Байденом планирует обсудить ограничительные меры против России и сотрудничество между США и ЕС по поддержке Украины.

В заявлении на сайте Белого дома говорится: «Президент Джо Байден с нетерпением ждет возможности приветствовать председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен в Белом доме в пятницу 10 марта. Лидеры обсудят сотрудничество между США и ЕС по поддержке Украины и введению ограничительных мер против России. Они также обсудят координацию в борьбе с климатическим кризисом и международные проблемы безопасности, в том числе связанные с Китаем».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»