СМИ: Тайвань готовится к учениям по отражению морского десанта

Вооруженные силы Тайваня планирую провести в марте и апреле учения по отражению высадки морского десанта на побережье, где насчитывается около 14 пляжей, которые являются наиболее вероятными местами высадки войск, – сообщает в четверг, 2 марта, тайваньское издание Liberty Times.

В публикации издания говорится, что первый этап учений силами 151-го флота ВМС Тайваня, специализирующимся на десантных операциях запланирован на 8 и 9 марта на пляже в районе рыболовного порта Чжувэй, а второй – с 12 по 13 апреля возле города Чжибэнь. Учения будут проводиться.

«С 27 по 31 марта силами 192-й флота ВМС Тайваня в акватории к юго-западу от острова пройдут учения по установке и поиску морских мин, а также обеспечению безопасности судоходства. Их будет проводить», – сообщает Liberty Times.

Тайбэй, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»