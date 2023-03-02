МИД РФ: Запад саботирует выполнение «зерновой сделки»

Министерство иностранных дел России в четверг, 2 марта, выступило с заявлением, в котором отметило, что Запад саботирует выполнение российской части «зерновой сделки».

В сообщении внешнеполитического ведомства говорится: «России приходится констатировать, что зерновая сделка не работает, Запад саботирует выполнение российской части договоренностей. … Предложенный Гутерришем и подписанный в Стамбуле 22 июля 2022 года пакет договоренностей не работает. Главная проблема – саботаж западными странами выполнения Меморандума Россия-ООН. Очевидно, что американцам и европейцам нет дела ни до потребностей нуждающихся стран, ни до усилий ООН, которую они давно и упорно пытаются превратить в послушный инструмент обслуживания своих политических целей».

«Пора прекратить разыгрывать продовольственную карту. Львиная доля зерна из Украины идет по демпинговым ценам на фураж в Евросоюз, а не в беднейшие государства» – подчеркнули в российском МИДе.

Также в министерстве отметили, что «ни украинцев, ни западников ничуть не беспокоит, что на мировой рынок в результате таких действий были недопоставлены 2,5 млн. тонн сырья, достаточных для производства 7 млн. тонн удобрений для снабжения продовольствием 200 млн. человек. Как не волнует их не только кризис ценовой доступности удобрений, но и их физического дефицита».

Москва, Иван Бабурин

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