В Японии считают, что запрет однополых браков не является «несправедливой дискриминацией»

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что запрет государства на однополые браки не является дискриминационным, – сообщает в четверг, 2 марта, The Japan Today.

Японская англоязычная газета пишет, что отвечая на вопрос оппозиционного депутата на заседании бюджетного комитета в парламенте Японии, является ли запрет на однополые браки дискриминацией, Кисида сказал: «Я не думаю, что запрещение однополым парам вступать в брак является несправедливой дискриминацией со стороны государства. Конституционная свобода брака предусматривает только гетеросексуальные союзы. Запрет на однополые браки не является неконституционным. Я считаю, что у меня нет чувства дискриминации, и я никогда не заявлял, что я против этого».

«Правящая Либерально-демократическая партия, в которой состоит Кисида, известна своими консервативными семейными ценностями и нежеланием продвигать гендерное равенство и сексуальное разнообразие. Она является практически главной противницей легализации однополых браков и других мер по обеспечению равенства для ЛГБТ», – говорится в публикации.

Газета также пишет, что политические активисты призывают правительство принять «антидискриминационное законодательство» до саммита G7, которое Япония примет в Хиросимев мае текущего года. В публикации также отмечается, что Япония осталась последней страной «Большой семерки», где до сих пор не узаконены однополые браки и нет закона о борьбе с дискриминацией ЛГБТ-сообщества.

Токио, Иван Бабурин

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