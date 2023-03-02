СМИ: Израиль опасается, что не сможет ударить по Ирану, если Россия поставит комплексы С-400

Израиль выражает опасения, что поставки Россией Ирану зенитно-ракетных комплексов С-400 крайне осложнит возможность удара по ядерным объектам республики, – сообщает в четверг, 2 марта, агентство Bloomberg.

Со ссылкой на информированные источники агентство пишет, что в Израиле опасаются, что после того, как Российская сторона даст согласие на поставки Ирану СРК С-400, нанесение удара по иранским ядерным объектам будет крайне осложнено.

«Несмотря на то, что С-400 смогут быть поставлены на боевое дежурство только через два года после заключения сделки, израильские и американские источники отмечают, что это значительно ускорит подготовку военного удара по Ирану. При этом, обе страны заявляют о необходимости учитывать риск того, что это приведет к масштабной региональной войне», – отмечается в публикации Bloomberg.

ЗРК С-400 «Триумф» разработан НПО «Алмаз» и начал поступать на вооружение российской армии в 2012-2013 годах. Комплекс предназначен для борьбы, как с самолетами, так и с ракетами противника, в том числе и с гиперзвуковыми.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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