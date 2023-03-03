Глава Латвии заявил, что после СВО Украина станет «одним из мощнейших государств в мире»

Президент Латвии Эгилс Левитс в пятницу, 3 марта, заявил, что после окончания специальной военной операции, которую проводит Россия, Украина станет одним из самых мощных государств мира в плане военного потенциала, – сообщает Интерфакс-Украина.

В частности, латвийский глава сказал: «После войны к государствам-членам НАТО присоединится и Украина, потому что она будет одной из наимощнейших стран в плане военного потенциала. По сути, сегодня в Украине единственные вооруженные силы, которые имеют мощный военный опыт. И это будет очень важным достоянием для НАТО и достоянием, которое будет служить сдерживающим фактором для России».

«Сейчас мы делаем все возможное, чтобы обеспечить ее обещанным оружием в ускоренном режиме. Чтобы мы могли получить новую архитектуру безопасности. Не такой, какой она была раньше с Россией, но против России», – добавил Левитс.

Рига, Иван Бабурин

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