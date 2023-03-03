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Пятница, 3 марта 2023, 21:02 мск

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Столицей Запорожской области официально определен Мелитополь

Евгений Балицкий, скриншот видео t.me/BalitskyEV

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в рамках административно-территориальной реформы в среду, 3 марта, подписал указ о разделении региона на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе.

В указе, подписанном Балицким, говорится: «Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар... Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь».

Мелитополь, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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