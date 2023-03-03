Кишинев готов присоединиться к антироссийским санкции, введенным ЕС

Вице-премьер, министр иностранных дел Молдавии Николай Попеску в пятницу, 3 марта, заявил, что Кишинев в ближайшее время присоединится к большинству антироссийских санкций, которые ввел Евросоюз (ЕС), – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос о причинах неприсоединения Молдавии ко всем антироссийским ограничениям ЕС, глава молдавской внешней политики сказал: «В эти дни мы переоцениваем ряд принятых решений и в ближайшее время представим детали. Кишинев и Брюссель ранее договаривались, что Молдавия присоединится к европейским санкциям не сразу, однако скоро уровень присоединения к ним существенно возрастет».

Кишинев, Иван Бабурин

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