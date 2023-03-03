США выделяют новый пакет военной помощи Украине в размере 400 миллионов долларов

Госсекретарь США Энтони Блинкен в пятницу, 3 марта, заявил, что Соединенные Штаты выделили Украине очередной пакет военной помощи, в этот раз на сумму около $400 млн., – сообщают СМИ.

В письменном заявлении, опубликованном пресс-службой госдепа от имени Блинкена, говорится: «Только Россия может сегодня завершить эту войну. Пока Россия этого не сделает, мы будем поддерживать Украину, сколько потребуется, и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина оказалась в самом прочном положении за столом переговоров».

«В пакет военной помощи киевскому режиму вошли «ракеты для РСЗО HIMARS и гаубиц, БМП Bradley, гаубицы и танковые мостоукладчики», – сообщил госсекретарь США.

Вашингтон, Иван Бабурин

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