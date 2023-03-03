Антонов сказал Блинкену, что будет с новыми поставками американских вооружений Киеву

Посол России в США Анатолий Антонов в связи с объявлением главой госдепа Энтони Бликеном о новом пакете военной помощи Киеву в среду, 3 марта, заявил, что все поставляемое Украине оружие будет «перемолото и уничтожено», – сообщают СМИ.

В комментарии Антонова, распространенном российским посольством, говорится: «Все усилия Вашингтона, направленные на нанесение нам стратегического поражения, обречены на провал. Российская Федерация уверенно движется к выполнению поставленных целей. Наши войска защищают Отечество от беспрецедентной угрозы, подавляя нацистов, которых взрастил на Украине коллективный Запад во главе с США».

«Американское содействие продлит агонию киевского режима. Угроза, которую он представляет, будет отодвинута на необходимое расстояние от наших границ, а все иностранное оружие, попавшее на поле боя в украинские руки, будет перемолото и уничтожено», – подчеркнул российский дипломат.

Вашингтон, Иван Бабурин

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