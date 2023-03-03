Российское посольство в Лондоне потребовало от Великобритании прекратить антироссийскую пропаганду

Посольство России в Великобритании в пятницу, 3 марта, назвало британскую русофобию расизмом и выступило с требованием к властям Соединенного королевства прекратить антироссийскую пропаганду.

В комментарии, опубликованном в Telegram-канале российского посольства в Лондоне, говорится: «Опубликованные «Скай Ньюз» итоги расследования инцидентов, связанных с преследованием и притеснением русскоязычных жителей Великобритании, заслуживают самого пристального внимания. Они лишний раз подтверждают то, что известно посольству России в Лондоне по контактам с проживающими здесь соотечественниками. Среди наиболее вопиющих задокументированных британскими правоохранителями уголовно-наказуемых деяний – нанесение побоев, угрозы убийства и причинения тяжкого вреда здоровью, вандализм и повреждение имущества и «телефонный терроризм».

«Считаем происходящее позорной страницей в современной истории Великобритании. Британская русофобия – не что иное, как расизм. Требуем от Лондона немедленного прекращения огульной антироссийской и русофобской пропаганды, способствующей дестабилизации британского общества и росту здесь межэтнических трений», – говорится в заявлении российских дипломатов.

Лондон, Иван Бабурин

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