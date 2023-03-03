Эрдоган пообещал за год построить жилье для всех пострадавших от землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в пятницу, 3 марта, заявил, что власти планируют за год отстроить жилье для всех пострадавших от серии землетрясений на юге и юго-востоке страны, – сообщает агентство TRT.

Как сообщает агентство, Эрдоган сказал следующее: «Надеемся, что в течение года мы завершим строительство качественных и безопасных домов, которые решат жилищную потребность во всей зоне землетрясения».

Ранее сообщалось, что руководство Турции планирует построить в регионах, пострадавших от землетрясения, более 270 тыс. домов, из которых в городах – около 199,7 тысяч и еще порядка 74 тысяч в сельских районах.

Анкара, Иван Бабурин

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