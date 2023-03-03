Французские атомщики и газовики начали бессрочную забастовку

Крупнейший французский профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (Confédération Générale du Travail (CGT) в пятницу, 3 марта, сообщил, что работники АЭС и газовой отрасли начинают бессрочную забастовку против пенсионной реформы, – сообщают СМИ.

В сообщении, опубликованном в Twitter профсоюза, говорится: «С учетом того, что законопроект перешел на обсуждение в Сенат, сотрудники EDF (компания-оператор атомных электростанций Electricite de France, – прим.ред.), работающие на атомных станциях, начинают забастовку. Выработка электроэнергии будет снижена. АЭС Фламанвиль, АЭС Палюэль, АЭС Сент-Альбан вырабатывают на 1000 МВт/ч меньше электроэнергии, что эквивалентно мощности одного атомного энергоблока. Однако, протестное движение будет расширено».

Всеобщая забастовка инициированная CGT была запланирована на 7 марта, но работники АЭС уже в пятницу, 3 марта, заявили о начале протестной акции. Как сообщают французские СМИ, к атомщикам присоединились и работники газового сектора.

Следует также отметить, что 6 марта к забастовке работников атомной и газовой отраслей присоединятся сотрудники французских НПЗ, протесты которых осенью 2022 года привели к дефциту моторного топлива на АЗС.

«Объявленная профсоюзами 7 марта межотраслевая забастовка грозит парализовать всю Францию, так как, по предварительным данным, будет практически остановлена работа общественного транспорта, сокращены или отменены занятия в учебных заведениях по всей стране, аэропорты во всех крупных городах сократят число рейсов», – говорится в публикациях французских СМИ.

«Мы намерены поставить французскую экономику на колени, если правительство не отзовет проект пенсионной реформы», – говорилось ранее в заявлении крупнейший профсоюза Франции CGT.

Париж, Иван Бабурин

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