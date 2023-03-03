Генпрокурор США назвал борьбу с Россией «борьбой за демократию во всем мире»

Генеральный прокурор США Меррик Гарланд во Львове в ходе открытия международной конференции «United for justice» (Единство для справедливости)в пятницу, 3 марта, заявил, что борьба украинцев и украинских правоохранителей с Россией является борьбой за демократию во всем мире, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления американский генпрокурор сказал: «Я тут во Львове, потому что борьба Украины – это не только об Украине. Это обо всей демократии, глобальной свободе, и мы на вашей стороне. Я здесь, потому что я хочу, чтобы вы знали, что вы не одни. Мы подставляем вам плечо. Я здесь, чтобы дать вам знать, что мы с вами».

«Министерство юстиции США имеет честь сегодня стать рядом с вами…. Смелость украинцев вдохновляет и создает международную коалицию – привлечь к ответственности российский режим за его преступления. Сейчас США подписали соглашение с Украиной, Словенией, Польшей, Эстонией, Латвией, Словакией объединить усилия, чтобы привлечь к ответственности Россию», – подчеркнул Меррик Гарланд.

Львов, Иван Бабурин

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