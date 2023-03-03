Байден: США в унисон с Германией поставляет Украине оружие против русских

Президент США Джо Байден на встрече с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в Белом доме в Белом доме в пятницу, 3 марта, заявил, что Соединенные Штаты и ФРГ, поставляя оружие и военную технику Украине, действуют «в унисон», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления хозяин Белого дома сказал: «Вместе мы действуем в унисон, предоставляя важную военную помощь Украине: от боеприпасов и артиллерии до бронетанковой техники и танков, систем противовоздушной обороны. Мы действуем в этом деле вместе. ФРГ помогает Украине в удовлетворении базисных потребностей, таких как обеспечение продовольствием и отоплением зданий в зимний период».

«И вы продолжаете давить на Путина!», – подчеркнул Байден, обращаясь к Шольцу, и продолжил: «И я хочу поблагодарить вас, Олаф, за прочное и стабильное лидерство. Говорю это искренне. Вы активно действовали, чтобы предоставить критическую важную военную помощь Украине. И я бы утверждал, что, помимо военной, моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, была глубокой».

«Россия столкнулась на Украине не с ослабленной и расколотой Организацией Североатлантического договора, а с натоизацией Европы», – подчеркнул Джо Байден.

Вашингтон, Иван Бабурин

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