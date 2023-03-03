СМИ: Байдена-младшего обвинили в нарушении закона об иноагентах

Хантера Байдена обвинили в нарушении закона об иноагентах. В заявлении, поданном в прокуратуру на сына президента США говорится, что он консультировал пресс-секретаря своего отца, в бытность того вице-президентом, как правильно отвечать на вопросы СМИ о связях с украинской фирмой Burisma, – сообщает в пятницу, 3 марта, американское издание The New York Post.

В газетной публикации, в частности, говорится: «В прокуратуру подано заявление о том, что Хантер Байден представлял интересы иностранного юридического лица без регистрации того иноагентом. … В жалобе организации America First Legal Foundation говорится, что в мае 2014 года Хантер Байден консультировал Кендра Баркофф (пресс-секретарь Джо Байдена в 2014 году), как стоит отвечать журналистам на вопросы назначении его в совет директоров украинской фирмы Burisma».

The New York Post пишет, что «Хантер в ответ на претензии о возможном конфликте интересов заявил, что Burisma не зависит от правительства Украины, а сам он частное лицо, и именно этот тезис он предлагал использовать в контактах со СМИ».

«В основу жалобы, направленной в минюст о нарушении закона о регистрации иноагентом легла переписка Хантера с Кендрой Баркофф», – говорится в материале издания.

Вашингтон, Иван Бабурин

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