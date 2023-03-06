Польша призвала ввести санкции против Минска из-за приговора Тихановской

Официальный представитель правительства Польши Петр Мюллер на брифинге в понедельник, 6 марта заявил, что Варшава призывает ввести против Белоруссии дополнительные санкции за приговоры экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской и оппозиционеру Павлу Латушко, – сообщают СМИ.

В ходе общения с представителями прессы Мюллер сказал: «Эти показательные процессы показывают только то, что в отношении Белоруссии нужно, к сожалению, предпринимать далеко идущие действия, если говорить о международных санкциях. .. Польша уже обращалась к Европейскому совету с предложением, чтобы антироссийские санкции расширить также и на Белоруссию».

«Матеуш Моравецкий (премьер Польши, – прим.ред.) по европейским каналам призвал, чтобы в санкционные списки были внесены все лица, которые участвуют в показательных процессах в Белоруссии – прокуроры, судьи и другие лица, которые являются элементами института репрессии на территории Белоруссии. Таким образом, наш ответ заключается в том, чтобы ЕС приняла такой пакет санкций», – подчеркнул пресс-секретарь польского правительства.

Отметим, что ранее сегодня суд в Минске приговорил заочно лидеров оппозиции Белоруссии Светлану Тихановскую и Павла Латушко к 15 и 18 годам лишения свободы.

Варшава, Иван Бабурин

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