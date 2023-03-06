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Понедельник, 6 марта 2023, 18:43 мск

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Москалькова назвала количество беженцев, приехавших в Россию с Донбасса и Украины

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Фото: пресс-служба Кремля

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на кыргызско-российском Женском форуме «Диалог женщин Кыргызстана и России во имя будущего» в понедельник, 6 марта, заявила, что с территории Украины и из республик Донбасса в Россию приехали более пяти миллионов человек, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский омбудсмен сказала: «Новым важным правозащитным направлением в работе российских уполномоченных по правам человека стало оказание помощи экстренно эвакуированным в Россию гражданам из ДНР, ЛНР и Украины. В нашу страну за безопасностью, спасаясь от обстрелов и бомбежек со стороны Украины, прибыло уже более 5 миллионов граждан».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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