Минобороны РФ: Российские миротворцы прекратили боестолкновение в Нагорном Карабахе

В министерстве обороны России в понедельник, 6 марта, сообщили, что Российские миротворцы прекратили боестолкновение в зоне Нагорно-карабахского конфликта, в результате которого пять человек погибли и один ранен.

В информационном бюллетене минобороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, в частности, говорится: «В 10:00 5 марта 2023 года в районе населенного пункта Дюкянлар военнослужащими вооруженных сил Азербайджанской Республики был обстрелян автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов Нагорного Карабаха. Усилиями российских миротворцев боестолкновение было прекращено».

«В результате боестолкновения погибло трое и ранен один находившийся в автомобиле сотрудник. С азербайджанской стороны потери составили: двое погибших, один ранен. По данному факту командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство», – сообщили в оборонном ведомстве России.

Москва, Иван Бабурин

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