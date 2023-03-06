МИД РФ: Киевский режим объявил вознаграждение за головы российских военкоров

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в понедельник, 6 марта, заявила, что киевский режим объявил охоту за военными корреспондентами за вознаграждение, – говорится в сообщении в Telegram-канале российского внешнеполитического ведомства.

Комментируя покушение на убийство основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева, представитель российского МИДа сказала: «Регулярный характер приняли прицельные обстрелы украинскими военными, в том числе из поставляемого странами-членами НАТО высокоточного оружия, работников российских СМИ. Объявлена охота за военными корреспондентами: за их головы назначено вознаграждение».

«Помимо непосредственной вовлеченности украинских властей в планирование и совершение упомянутых и многочисленных иных преступлений, следует особо отметить сознательное бездействие профильных международных правозащитных структур. Не сомневаемся также, что подобные акции осуществляются с молчаливого согласия, если не с подсказки его западных кураторов», – подчеркнула Захарова.

Ранее сегодня ФСБ сообщило, что «6 марта предотвращена попытка покушения на убийство общественного деятеля, председателя совета директоров группы компаний «Царьград» и основателя одноименного телеканала Константина Малофеева, организованная спецслужбами Украины. Преступление планировалось осуществить путем детонации самодельного взрывного устройства, закрепленного под автомобилем общественника».

В своем комментарии Мария Захарова отметила, что «неудавшееся посягательство на жизнь Константина Малофеева – еще один пример глубоко преступной природы киевского режима, не брезгующего откровенно террористическими методами в подавлении инакомыслия, пополнивший длинный перечень его гнусных злодеяний против гражданских представителей медиасферы. В частности, аналогичную схему подрыва транспортного средства украинские боевики уже применяли в августе 2022 года при совершении диверсионно-террористического акта, в результате которого была зверски убита российская журналистка Дарья Дугина».

Москва, Иван Бабурин

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