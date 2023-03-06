США не выдали визы российским дипломатам, на мероприятие ООН в Нью-Йорке

Представитель России в ООН Ирина Тяжлова во время выступления на заседании рабочей группы открытого состава Всемирной организации по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в понедельник 6 марта, заявила, что Соединенные Штаты отказали в визах некоторым членам делегации, которые должны были участвовать в сессии рабочей группы ИКТ, – сообщает ТАСС.

В ходе своего выступления Тяжлова сказала: «США в очередной раз безосновательно, в вызывающей форме отказали в выдаче виз отдельным членам российской межведомственной делегации. Такой шаг ранее предпринимался и в отношении главы делегации, что является грубым нарушением Вашингтоном обязательств по размещению и обеспечению работы центральных учреждений ООН».

«Россия призывает Секретариат ООН принять меры для пресечения невыдачи США виз российским делегатам. Хотели бы обратиться к председателю заседания и Секретариату ООН с настоятельной просьбой предпринять меры для пресечения подобной пагубной практики. Наш приоритет – обеспечить подлинное равноправие среди участников группы», – заявила российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»