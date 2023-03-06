Вашингтон считает, что американский закон «об иноагентах» категорически не подходит Грузии

Посол США в Грузии Келли Дегнан на брифинге в понедельник, 6 марта, заявила, что закон, предусматривающий обязательную финансовую отчетность от иностранных агентов, приведет к прекращению работы организаций, которые делают доброе дело для грузин, – сообщают местные СМИ.

В ходе общения с журналистами Дегнан сказала: «Вашингтон продолжает добиваться того, чтобы в Грузии не приняли закон об обязательной финансовой отчетности иностранных агентов. Увеличивать прозрачность деятельности НКО, НПО и СМИ, получающих деньги из-за рубежа, не нужно, так как присвоение статуса «агент иностранного влияния» будет мешать работе организаций, финансируемых другими странами. Статус иноагента будет стигматизировать представителей гражданского общества, а также помешает свободе слова для инакомыслящих».

«Этот закон действительно возымеет разрушительное влияние и приведет к прекращению работы тех организаций, которые делают доброе дело для грузин, помогая этой стране. Этот закон не нужен», – подчеркнула американский посол в Тбилиси.

Напомним, что 1 марта Келли Дегнан пригрозила грузинским парламентариям, что «тот, кто проголосует за любую версию, будет нести прямую ответственность за то, что подвергается риску евроатлантическое будущее Грузии».

Тбилиси, Иван Бабурин

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