Кишинев просит у ЕС «немного систем ПВО»

Спикер парламента Молдавии, руководитель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу в понедельник, 6 марта, заявил, что попросил у руководства ЕС немного систем ПВО, так как Молдавия – небольшая страна, – сообщает радиостанция «Молдова».

В эфире радиостанции Гросу сказал: «У нас не такая большая территория, чтобы нам нужно было много систем ПВО. Нам нужно установить немного систем, чтобы следить за воздушным пространством. Я знаю, что будет такая помощь – готовность выразили европейские власти. Речь идет о программе European Peace Facility. Они проведут анализ у нас, скажут, что Молдавии нужны такие-то системы. Подобные дискуссии уже ведутся».

Кишинев, Иван Бабурин

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