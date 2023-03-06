Украинский конфликт спровоцировал спрос на надувные танки, самолеты и Himars

Чешский производитель надувной военной техники Inflatech сообщил, что конфликт на Украине привел к росту спроса на их продукцию на 30%, – сообщает в понедельник, 6 марта, агентство Associated Press.

В публикации агентства говорится, что «война на Украине вызвала всплеск спроса на надувные фальшивые вооружения, которые могут использоваться в качестве ложных целей. Компания Inflatech выпускает надувные ложные цели в виде танков, БТР, самолетов, гаубиц и даже систем Himars, за год продажи ее продукции выросли на 30%».

В свою очередь глава Inflatech не стал утверждать, что их продукция используется украинскими войсками.

«Если мы хотим помочь стране-партнеру в беде, мы пошлем им надувные приманки. Если у них таких нет, они обязательно будут», – заявил глава чешской компании.

Прага, Иван Бабурин

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