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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 6 марта 2023, 23:14 мск

Новости Политика

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США по-прежнему не планируют поставлять на Украину истребители

Фото: lockheedmartin.com

Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге в понедельник, 6 марта, заявила, что США на данном этапе не рассматривают возможность передачи Киеву истребители F-16, – сообщают СМИ.

Комментируя информацию о прибытии в США военных летчиков с Украины, Жан-Пьер сказала: «Президент Байден уже говорил про самолеты F-16, как вы все знаете. И ничего не изменилось. Президент сказал, что это не рассматривается сейчас. Это не изменилось. На этом остановлюсь».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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