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Понедельник, 6 марта 2023, 23:14 мск

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Финны хотят вступить в НАТО до саммита альянса, запланированного на июль

Президент Финляндии Саули Ниинистё во время визита в США в понедельник, 6 марта, заявил, что его страна и Швеция надеются вступить в НАТО до саммита альянса в Вильнюсе, намеченного на 11-12 июля в июле, – передают СМИ.

Сообщается, что финский лидер сказал следующее: «Заявки Финляндии и Швеции еще не ратифицированы двумя странами. Но я надеюсь и верю, что саммит НАТО в Вильнюсе будет истинной демонстрацией союзнического единства 32 стран. В НАТО должны понять, что прием Финляндии и Швеции важен для потенциала всего альянса, а не только для безопасности этих северных стран».

Следует напомнить, что Турция и Венгрия до сих пор не ратифицировали вступление Финляндии и Швеции в НАТО.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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