СМИ: Первые контракты на закупку снарядов для Киева будут согласованы к концу апреля

Евросоюз согласует первые контракты на закупку боеприпасов для вооруженных сил киевского режима в конце апреля, – сообщает в понедельник, 6 марта, агентство Reuters.

Агентство со ссылкой на источники пишет, что «министры обороны стран ЕС 7-8 марта в Стокгольме только начнут обсуждать план совместной закупки боеприпасов для Украины, а утвердить его могут на саммите лидеров стран-членов ЕС до конца апреля. Уже к концу недели несколько стран ЕС намерены подписать так называемое проектное соглашение, а пока еврочиновники сосредоточены на идее закупки артиллерийских снарядов, а не вооружения, потому что Украина определила их как особую потребность».

Брюссель, Иван Бабурин

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