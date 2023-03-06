Байден рассказал, зачем ему «снимали верхушку головы»

Президент США Джо Байден на встрече с пожарными в понедельник, 6 марта, рассказал о том, как врачи снимали ему «верхушку головы, чтобы проверить, есть ли у него мозг», – сообщают СМИ

В ходе своего выступления американский лидер сказал: «Я вернулся из поездки, в которой был пару дней. У меня были ужасные головные боли. Диагнозом стал… Как бы там ни было, им пришлось пару раз снять верхушку моей головы, чтобы посмотреть, есть ли у меня мозг. Была нужна срочная операция из-за аневризмы, но из-за плохих погодных условий я не мог попасть в больницу даже специальным авиабортом. В итоге, доставили в госпиталь при помощи пожарной службы. …Девятичасовая операция спасла жизнь».

Вашингтон, Иван Бабурин

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