Глава МИД Сингапура спрогнозировал новую гонку вооружений в мире

Министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан заявил, что рост оборонных расходов станет всеобщим явлением во всем мире, потому что подошли к концу времена, когда росту мировой экономики способствовали средства, высвобожденные из военной сферы, – сообщает агентство Bloomberg.

В интервью агентству глава сингапурского МИДа сказал: «Последние 70, 80 лет эпохи дивидендов от мирного времени подошли к концу, и теперь вы увидите рост оборонных затрат буквально по всему миру. США все еще тратят больше, чем кто-либо. В несколько раз больше, чем даже Китай. Причиной этому стал подрыв веры различных стран в международный порядок, основанный на правилах, в курс на экономическую интеграцию, в либеральную экономику, в свободную торговлю».

«Рост оборонных расходов, гонка вооружений в Китае и в других странах Азии не обязательно подорвут способность этих государств инвестировать в развитие инфраструктуры или образования», – отметил также Балакришнани и добавил, что «на решение территориальных споров в регионе могут уйти целые поколения».

Сингапур, Иван Бабурин

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