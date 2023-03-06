Во Франции на неделю остановлены три из четырех терминала СПГ в знак протеста

Объединение работников энергетической компании Elengy при профсоюзе «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) в понедельник, 6 марта, заявило, что три из четырех терминалов сжиженного природного газа (СПГ) во Франции прекращают работу на неделю в знак протеста против пенсионной реформы, – передает телеканал BFM.

Телеканал сообщает, что два бастующих терминалы СПГ находятся в коммуне Фос-сюр-Мер на юго-востоке Франции, еще один на западе страны – в городе Сен-Назер. Четвертый терминал СПГ расположен в коммуне Дюнкерк на севере Франции, будут ли бастовать его работники, пока не известно.

«Газ не будет подаваться в распределительную сеть французского газового оператора GRTgaz, филиалом которого является Elengy. Также не будет производиться разгрузка танкеров с СПГ и заполнение транспортировочных цистерн», – сообщает BFM.

Напомним, что в пятницу, 3 марта, профсоюз CGT сообщал, что бессрочную забастовку против пенсионной реформы начинают работники АЭС и газовой отрасли, а с 7 марта начнется межотраслевая забастовка, которая грозит «парализовать всю Францию».

Париж, Иван Бабурин

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