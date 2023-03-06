Американский политик призвал увеличить количество ядерных боеголовок в США

Экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Соединенным Штатам на случай возможного противостояния с Россией и Китаем необходимо пересмотреть вопрос о количестве ядерных боеголовок и систем, – сообщает в понедельник, 6 марта, газета The Washington Post.

В своей колонке для издания Болтон написал следующее: «Сейчас перед лицом двух основных противников в ядерной сфере США должны срочно пересмотреть требования по боеголовкам и системам доставок боеприпасов... Вашингтону необходимо разрешить фундаментальные вопросы о том, насколько большими должны быть ядерные запасы перед противостоянием двум противникам. …Необходимо пересмотреть количество ядерных боеголовок на фоне того, что для США было бы суицидом надеяться обойтись одинаковым количеством боеприпасов с другими странами, что обычно предполагают соглашения по контролю за вооружениями. … Лучше иметь это оружие под рукой, а потом, если захотим, ограничить его количество, чем иметь недостаточно, позволяя Москве и Пекину диктовать будущие отношения».

«США, вероятно, могут столкнуться с ядерной конфронтацией с Россией, а при условии, что Вашингтон выйдет из этой ситуации победителем, ему сразу же грозит противостояние в этой же сфере с Пекином. Еще одним возможным вариантом развития событий может стать одновременное противостояние США и союзников, обладающих ядерным оружием, с Россией и Китаем», – пишет в заметке для The Washington Post экс-советник президента США по нацбезопасности.

Вашингтон, Иван Бабурин

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