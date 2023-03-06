СМИ: Киевский режим запросил у США кассетные бомбы

Члены комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил Конгресса США Джейсон Кроу и Адам Смит заявили, что Украина включила в запрос помощи у США кассетные авиабомбы для сброса их с беспилотников, – сообщает агентство Reuters.

Как сообщили агентству конгрессмены, «Украина просит кассетную авиабомбу MK-20 для сброса отдельных взрывчатых веществ с дронов. Этот запрос – в дополнение к 155-мм кассетным артиллерийским снарядам, которые Украина уже запросила. Украинские официальные лица призвали американских законодателей на Мюнхенской конференции по безопасности в прошлом месяце настаивать на одобрении Белого дома».

«Киев призвал членов Конгресса оказать давление на Белый дом, чтобы тот одобрил отправку данного оружия, но нет уверенности в том, что администрация Байдена согласится на это, поскольку кассетные боеприпасы могут без разбора убивать на большой территории, угрожая гражданскому населению», – пишет Reuters.

Вашингтон, Иван Бабурин

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