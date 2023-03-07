российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 7 марта 2023, 18:19 мск

Новости Политика

Новости, Кратко, Популярное

Из украинского плена возвращены 90 российских военных

Фото: Миноброны РФ

Министерство обороны России во вторник, 7 марта, сообщило, что в результате переговоров с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих.

В сообщении оборонного ведомства говорится: «Седьмого марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Самолетами военно-транспортной авиации ВКС России освобожденные военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Донбасс, Конфликт на Украине, Политика, Россия,