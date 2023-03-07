Путин поручил усовершенствовать работу по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих

Президент России Владимир Путин дал поручение до 30 июня рассмотреть вопрос совершенствования системы оказания психологической помощи беженцам, а также системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих.

В документе, опубликованном на сайте Кремля во вторник, 7 марта, говорится: «С учетом ранее данных поручений рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи и психологической поддержки населению, уделив особое внимание оказанию такой помощи и поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, в том числе детям и подросткам, а также осуществлению системной работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей, включая разработку соответствующей методологической базы и организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии. При необходимости внести соответствующие изменения в законодательство».

Следует напомнить, что поручения президента даны по итогам декабрьской встречи с участниками II Конгресса молодых ученых и слушателями программы развития кадрового управленческого резерва в области науки и образования.

Москва, Иван Бабурин

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