Китай призвал Японию отказаться от участия в новой холодной войне

Министр иностранных дел КНР Цинь Ган на пресс-конференции в Пекине во вторник, 7 марта, призвал Японию отказаться от участия в новой «холодной войне» и не поддерживать США в их действиях против Китая, – сообщает Kyodo News.

В ходе своего выступления глава китайской дипломатии сказал: «Если некоторые люди с японской стороны выберут подход разорить соседа, а не дружеское партнерство, и примут участие в новой холодной войне для сдерживания Китая, двусторонние отношения получат только новые раны, когда старые еще не залечены. Не следует поддерживать Вашингтон в его стремлении к гегемонии и лагерной конфронтации, а также в стремлении вместе со своими союзниками сдержать Китай».

«Огромные страдания, причиненные японскими милитаристами китайскому народу, по-прежнему ощущаются и сегодня. Китайский народ не забудет этого, и японская сторона не должна забывать», – напомнил также Цинь Ган, отвечая на вопрос об отношениях Китая с Японией.

Пекин, Иван Бабурин

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