Новые разведданные, изученные официальными лицами США, позволяют предположить, что нападение на газопровод «Северный поток» совершила проукраинская группировка. «Вашингтон свалил вину за взрыв «Северного потока» на Киев», – пишет во вторник, 7 марта, The New York Times.

Со ссылкой на «официальные лица» издание сообщает, что «по мнению чиновников, изучивших разведданные, диверсанты, скорее всего, были украинскими или российскими гражданами, или какой-то их комбинацией».

«Официальные лица США заявили, что ни американские, ни британские граждане не причастны к этому. …Взрывчатка, скорее всего, была заложена с помощью опытных водолазов, которые не работали на военные или разведывательные службы. Однако не исключено, что в прошлом преступники проходили специальную подготовку», – пишет The New York Times.

В публикации также говорится, что «американские чиновники заявили, что у них нет доказательств того, что президент Украины Зеленский или его высшие должностные лица были вовлечены в операцию, или что преступники действовали по указанию каких-либо украинских государственных чиновников. Многое неизвестно о преступниках и их связях, но исходя из недавно собранных разведданных, они были противниками Путина, однако не известно, кто являлся членами группы, кто ими руководил и оплачивал операцию».

«Киев не всегда ставит США в известность о своих военных операциях, это вызывает обеспокоенность в Вашингтоне, угрожает расширить конфликт», – сообщили источники издания.

Следует отметить, что сегодня заместитель официального представителя генсека ООН Фарахан Хак заявил, что «у ООН нет какой-либо информации о причастности проукраинской группы к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2».

Вашингтон, Иван Бабурин

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