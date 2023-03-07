СМИ: Фон дер Ляйен может стать следующим генсеком НАТО

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен может занять кресло генсека НАТО, поскольку Байден хочет видеть там женщину. Глава ЕК отправилась в официальное турне по США и Канаде, чтобы обсудить вопрос своих карьерных перспектив, – пишут во вторник, 7 марта, итальянские издания Il Tempo и La Repubblica.

В публикации издания, в частности, говорится, что «Урсула фон дер Ляйен хочет переназначения на пост главы Европейской комиссии, но в случае отказа у нее есть и план «Б» – руководство НАТО. И она становится, по сути, настоящим джокером Вашингтона в качестве преемника Йенса Столтенберга».

«Операция, предпринятая несколько недель назад, может разрушить все схемы, которые европейские политические семьи строили перед выборами в следующем году. Срок полномочий Столтенберга истек и был продлен на время из-за военного конфликта на Украине, а также из-за неспособности договориться о его замене. Байден, со своей стороны, настаивает, чтобы НАТО возглавила женщина, и фон дер Ляйен подходит для этой роли. Но на пути Урсулы к назначению в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе есть препятствие – ее мандат в ЕС истекает только в 2024 году, и потребуется еще одно продление соглашения со Столтенбергом», – пишут журналисты Il Tempo.

Со своей стороны другая итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщает, что фон дер Ляйен намерена обсудить вопрос своих перспектив во время официального визита в США и Канаду, с которым она отправилась 7 марта.



«Руководство США на предстоящем саммите НАТО в июле в Вильнюсе планируют поднять вопрос о продлении полномочий Столтенберга еще на один год, чтобы фон дер Ляйен смогла завершить предусмотренный пятилетний срок в ЕК и затем возглавить альянс», – пишет итальянское издание.

Напомним, что 2 марта Еврокомиссия сообщала о визите главы ЕК в США и Канаду с 7 по 10 марта, во время которого у нее «запланированы встречи с премьер-министром Трюдо и президентом Байденом».

Рим, Иван Бабурин

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