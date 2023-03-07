Франция пригрозила России усилением европейских санкций

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна на заседании Комиссии по международным делам Нацсобрания во вторник, 7 марта, заявила, что Евросоюз будет и дальше усиливать санкции против России, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Колонна сказала: «Мы уже ввели десять пакетов санкций против России. Я хочу подчеркнуть, что эти санкции не затрагивают российский народ, а только лица, которые ответственны за войну... И мы продолжим и далее усиливать эти санкции».

Напомним, что десятый пакет антироссийских санкций против Евросоюз ввел в действие 25 февраля. Новые санкции ввели запреты на работу российских СМИ, а также расширили экспортно-импортные и персональные ограничения.

Париж, Иван Бабурин

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